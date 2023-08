Giornale – Inzaghi, torna l’esubero Sanchez. Lukaku? Juve ha complicato il mercato dell’Inter

L'Inter sistema il reparto offensivo con un ritorno. Inzaghi riabbraccia Alexis Sanchez , svincolatosi dopo un anno al Marsiglia, e saluta Correa che finisce in prestito proprio in forza ai francesi. Manca ancora il difensore all'appello.

"La più clamorosa di tutte resta quella fra l'Inter e Lukaku, là dove la beffa al momento è doppia perché il club non ha il giocatore che voleva, ma anche il centravanti ora è senza squadra. Inzaghi avrà lo svincolato Sanchez a ore, e qui non ci saranno sorprese, poiché Correa va di fatto al posto del cileno a Marsiglia (2 milioni di prestito oneroso, più 10 di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione Champions) e lo stipendio che era del Tucu (3,2 milioni) servirà a pagare Sanchez, liquidato un anno fa con una buonuscita di 4,5 milioni lordi perché considerato esubero (con Lukaku e Dzeko di fatto lo era) e richiamato adesso (con Thuram e Arnautovic evidentemente non lo è più, anche se ha 35 anni)", scrive il Giornale.