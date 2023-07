Giornale – Inter, due i nomi caldi in difesa. Lukaku, obbligo di riscatto a una condizione

Dopo la cessione di Brozovic , l'Inter porta avanti la trattativa per Onana con lo United e pensa ai rinforzi per la squadra di Inzaghi. In difesa è arrivo Bisseck dall'Aarhus, come confermato dal club danese. L'Inter pagherà la clausola relativo al difensore tedesco, 7 milioni in due tranche.

Secondo il Giornale "come erede di Skriniar i nomi caldi restano Demiral (Atalanta) e Chalobah (Chelsea). Ufficiale nel frattempo la cessione di Brozovic all'Al Nassr (vuole anche il terzo portiere interista Cordaz...) per 18 milioni: per rimpiazzarlo Marotta resta sempre in pressing su Frattesi (Sassuolo), sul quale sta avanzando la Roma nelle ultime ore. Pinto prova il sorpasso e intanto vedrà il West Ham per provare a chiudere il ritorno di Scamacca in Italia. Tornando all'Inter: proseguono i contatti per riacquistare Lukaku in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni in caso di qualificazione alla Champions 24/25".