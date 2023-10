Giroud elogia Thuram: “Subito prezioso per l’Inter. È in continua crescita. E con Lautaro…”

Con 6 vittorie in 6 partite, la Francia ha staccato il pass per Euro 2024. Ai Bleus basta un punto nei prossimi due impegni per essere certi del primo posto nel girone. Al termine della gara vinta contro la Scozia, Olivier Giroud ha speso belle parole per Marcus Thuram. "È in continua crescita. E' ancora un giocatore giovane in fase ascendente. È arrivato in un grande club. Si è rivelato subito prezioso per l'Inter, con la sua capacità di segnare e di fare assist. Questo sistema a due attaccanti con Lautaro corrisponde bene al suo profilo".