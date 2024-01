Giudice: “Inter verso Oaktree. Ma quanto resta a Zhang? I dettagli sulla valutazione”

La stessa situazione si verificò quando Elliott rilevò il Milan escutendo il pegno a fronte del default di Yonghong Li sul debito. Anche in quel caso, cinque anni dopo, il misterioso cinese agì in giudizio sostenendo che il valore del Milan era superiore ai trecento milioni dovuti ma sembra essere riuscito a dimostrarlo. In questo caso, Oaktree non potrà azionare il pegno senza il preventivo passaggio del valutatore. In ogni caso, per capire se Zhang perderà l’Inter con alcuni milioni in tasca (e quanti) bisognerebbe entrare nella testa del perito. Non esiste un modo univoco di valutare una società. Ci sono valutazioni formali, limitate ai valori contabili: se il perito seguisse questa strada, concluderebbe che il valore dell’Inter è zero con un patrimonio netto negativo e 342 milioni di perdite riportate al futuro che un ipotetico compratore dovrà ripianare.

Ove scegliesse di rifarsi a valori di mercato dovrebbe individuare transazioni simili da cui estrapolare un prezzo per analogia: esercizio non facile in mancanza un mercato continuo delle società di calcio. C’è la transazione con cui RedBird acquistò il Milan da Elliott per 1,2 miliardi. Ammesso che il perito ritenga prudente assegnare lo stesso valore a due club in diverso equilibrio economico-finanziario (in pareggio il Milan, bisognosa di immissioni di cassa l’Inter) dovrebbe poi scontare dal prezzo degli asset il debito meno la cassa. Anche sul debito bisogna vedere se il perito sconterà solo i debiti finanziari o anche quelli, oltre l’anno, per il calciomercato. E dal valore così ottenuto vanno tolti i 400 milioni di cui deve rientrare Oaktree. Insomma, per Zhang la strada è in salita e piena di incognite. Che non regalerà l’Inter è chiaro (lo prevede la legge) ma che esca con qualcosa in mano risulta oggi quanto meno dubbio".

