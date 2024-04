Giudice Sportivo: una giornata per Dumfries e Hernandez, due per Calabria. Multato il Milan

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il derby: una giornata per Dumfries e Hernandez, due per Calabria

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il derby. Una sola giornata di squalifica per Theo Hernandez e Denzel Dumfries dopo la lite nel finale di match. Due giornate di stop invece per Davide Calabria. Ecco il comunicato: "Calabria per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria. Theo Hernandez per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo. Dumfries per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo".