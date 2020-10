Sono ore importanti per il futuro di Radja Nainggolan. In mattinata c’è stato un incontro allo Sheraton tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l’agente del giocatore Alessandro Beltrami. Al termine dell’incontro, il presidente del club sardo si è fermato a parlare ai microfoni di calciomercato.com: “Intesa col giocatore ci sarebbe già, ma manca ancora quella con l’Inter. Ottimismo? Non ve lo so dire“.

(Calciomercato.com)