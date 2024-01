Ancora una volta, la vittoria dell'Inter viene narrata in modo aberrante e assurdo. Il gol di Lautaro, regolarissimo, è stato vivisezionato dopo il tuffo, con annessa sceneggiata da Hollywood, di Parisi. Anche Paolo Di Canio, ospite a Sky Calcio Club, ribadisce come non ci sia assolutamente nulla nell'azione in questione.