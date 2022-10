Gosens scavalcato, può tornare sul mercato a gennaio. E l’Inter cerca il nuovo Perisic

L'avventura di Robin Gosens all'Inter non è mai decollata. Il tedesco, uscito dall'Atalanta, sta faticando a trovare spazio e ora è stato scavalcato da Dimarco. Per questo a gennaio potrebbe chiedere di partire.

"Lo scatto è deciso, da qui al Mondiale complicato pensare che le gerarchie cambieranno. Il riferimento è in assoluto, ma ancor di più per la fascia sinistra. L’esplosione di Dimarco vuol dire ancor meno spazio per Gosens. La svolta di Inzaghi è netta: il tedesco è indietro, ormai. Non ha mai convinto fino in fondo l’allenatore, che pure era stato uno degli sponsor principali del suo arrivo lo scorso gennaio. E non si sbaglia a pensare che, 12 mesi dopo, quel ruolo tornerà ad essere il centro delle attenzioni di mercato del club", spiega La Gazzetta dello Sport.