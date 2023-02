Gosens: “Porto club difficile da affrontare. Non sarà facile, ma siamo in forma”

L'esterno dell'Inter ha parlato della sfida di domani in Champions contro il Porto mostrandosi fiducioso

Sulle pagine di Abola, l'esterno dell'Inter Robin Gosens ha parlato della sfida di domani sera contro il Porto valida per gli ottavi di finale di Champions League:

“È un club difficile da affrontare, soprattutto nel loro stadio. Non sarà un compito facile, ma siamo in buona forma. Continuiamo nelle tre competizioni, Serie A, Coppa Italia e Champions League. Non direi che stiamo facendo una brutta stagione, ma molto positiva, a parte il fatto che siamo molto lontani dalla vetta del campionato».