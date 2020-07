Inter, un intermediario propone Griezmann come contropartita per Lautaro: da Barcellona…

L’esperienza con la maglia del Barcellona di Antoine Griezmann si sta rivelando tutt’altro che esaltante: l’attaccante francese, arrivato la scorsa estate dall’Atletico Madrid, non è ancora riuscito a inserirsi negli schemi di gioco blaugrana, tanto che nelle ultime uscite è spesso finito in panchina. Una situazione complicata sia per il giocatore, che aveva ben altre aspettative, sia per il club, che si ritrova un investimento pesante a forte rischio svalutazione econonmica e tecnica. Per Grizou si sono già fatti avanti Manchester United e Manchester City, pronti ad approfittare di queste incomprensioni.

Un’altra soluzione potrebbe arrivare anche dall’Italia: secondo il Mundo Deportivo, un intermediario avrebbe proposto all’Inter proprio Griezmann come contropartita per Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del Barcellona. I catalani, tuttavia, non avrebbero intenzione di usare il francese come pedina di scambio, e vorrebbero concedergli una nuova chance nella prossima stagione.