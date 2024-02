L'Inter ha già virtualmente chiuso i primi due colpi di mercato per la prossima stagione: i nerazzurri hanno trovato l'intesa con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi , che arriveranno in estate a Milano a parametro zero.

La Gazzetta dello Sport rivela il peso economico che avranno a bilancio questi due arrivi: "L'arrivo di Zielinski, in un centrocampo che ha già Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani (se ne andranno Sensi e Klaassen), va letto come la volontà di innalzare il tasso tecnico per fare davvero delle rotazioni a 360 gradi durante tutto il corso della stagione. Anche perché il polacco avrà un ingaggio pesante: 4,5 milioni più bonus a stagione per 4 anni (ultimo è un'opzione a favore del club). Il tutto senza Decreto Crescita. Insomma, guadagnerà molto di più dei partenti Sensi e Klaassen messi insieme.