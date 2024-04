Giornata importante quella di ieri per Simone Inzaghi . Il tecnico dell’Inter ha ricevuto il premio Bearzot e ha parlato dell’imminente conquista dello scudetto, ma anche del suo futuro in nerazzurro.

“Inzaghi ha fretta e l’Inter con lui. Perché il vantaggio tecnico accumulato quest’anno va subito sfruttato, continuando un ciclo che ha fondamenta solide. Oltre al prolungamento del contratto che scade nel 2025 con relativo aumento, il tecnico vorrà anche capire quali sono le garanzie sulla costruzione della squadra («fosse per me non rinuncerei a nessuno dei miei giocatori»), in una fase societaria comunque ancora fluida”, scrive il Corriere della Sera.