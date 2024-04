Nella partita del Genoa contro il Verona ha segnato e a fine partita su DAZN hanno intervistato Albert Gudmundsson. «Bello tornare a vincere, ho forse giocato una delle peggiori gare in Serie A, non abbiamo giocato bene rispetto al Verona, che ha fatto bene, ma contavano i tre punti. Parlo con i miei compagni e lo staff e mi aiutano sempre in tutto quello che faccio. Salvezza? Se pensiamo alla classifica possiamo dire che siamo salvi, ma domani non andremo in vacanza, vogliamo finire al meglio la nostra stagione».