I nerazzurri intendono rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione: i nomi in agenda

L'attacco dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere profondamente diverso rispetto a come lo vediamo oggi: il contratto di Sanchez scade a giugno e difficilmente verrà rinnovato, Arnautovic ha deluso e non è considerato incedibile. Come scrive Tuttosport, ci sono diversi nomi sull'agenda della dirigenza nerazzurra: Taremi è di fatto già preso, Immobile si è offerto, mentre in questo momento i fari sono puntati su Gudmundsson.