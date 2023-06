Haaland: “Inter forte, dobbiamo giocare al massimo per vincere. Mi sento benissimo”

Lei ha detto che il Manchester City l’ha presa per vincere la Champions: sente qualche responsabilità extra per questo?

«Mentirei se dicessi che non sento la pressione, è ovvio che sia così. E poi è vero: avevano vinto 4 volte la Premier in 5 anni prima che arrivassi io, avevano vinto praticamente tutto: è evidente che sanno già come si fa. L’unica cosa che manca è la Champions, quindi è chiaro che io sono qui per dare una mano a vincerla, per cercare di fare una cosa che il club non ha mai fatto prima: farò del mio meglio, perché riuscirci significherebbe tutto per me».