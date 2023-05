Hakimi in rotta col Psg? L’Equipe svela: “Achraf sogna di tornare a…”

Ciò che non lo valorizza, a detta del suo entourage, è il sistema di gioco di Galtier, che non "mette in risalto le sue qualità"

Non è una stagione semplice per Achraf Hakimi. L'esterno marocchino è stato infatti oggetto di diverse critiche quest'anno per il suo rendimento che non è stato quello atteso da tutti, considerando anche il Mondiale invernale in mezzo e le questioni extra-campo che lo riguardano.

Interpellato in merito da L'Equipe, però, il suo entourage ha sottolineato come il giocatore abbia sempre voluto dare il suo contributo al Psg, nonostante abbia giocato spesso meno del previsto: i suoi agenti spiegano anche come nel club e in Nazionale Achraf sia stato uno dei giocatori più performante. Ciò che non lo valorizza, a detta del suo entourage, è il sistema di gioco di Galtier, che non "mette in risalto le sue qualità".

Il quotidiano francese spiega poi come i suoi consulenti preferissero vederlo al Chelsea nell'estate 2021 e non al Psg: L'Equipe svela poi come il sogno di Hakimi sia quello di tornare a Madrid, casa sua. E quest'estate? Il suo entourage, conclude il giornale, rimanda ogni commento in merito.