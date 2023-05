Psg perde in casa: espulso Hakimi contro il Lorent. Contestati squadra e tecnico

Brutto scivolone interno del Paris SG, che perde 3-1 in casa contro il Lorient e vede avvicinarsi il Marsiglia, vittorioso (2-1) sull'Auxerre. Ora l'OM è a -5 dalla vetta dove rimangono i parigini. Rimasto in dieci già al 20' pt per l'espulsione per doppia ammonizione di Hakimi, il Psg è apparso lontano dalla forma migliore, con Messi che non sembra più lui e Mbappé che è andato a segno solo per un errore del portiere avversario Mvogo, che aveva messo il pallone a terra convinto di aver avuto un calcio di punizione a favore. Invece non era così, Mbappé gli ha 'soffiato' la sfera e ha segnato il gol dell'1-1. Dieci minuti dopo però il Lorient è di nuovo andato a segno con Yongwa e al 43' della ripresa ha realizzato con Dieng la rete che ha chiuso la partita.