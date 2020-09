Inter, Conte azzecca i cambi: Hakimi e Sanchez decisivi, la panchina diventa un fattore

L’Inter soffre, va sotto, vede lo spettro della sconfitta sempre più vicino, ma trova il modo di rimontare la Fiorentina grazie a un finale incredibile e conquista i primi tre punti del campionato. Decisive, secondo Tuttosport, le scelte a gara in corso di Antonio Conte:

“L’importanza di azzeccare i cambi – quando si ha una panchina profonda. Era quello che aspettava Antonio Conte, non per niente prodigo di parole serene nei confronti del mercato nerazzurro. La panchina si è allungata e con 5 cambi a disposizione si possono recuperare tutte le situazioni, quando si ha il cuore e l’intensità di un’Inter che fino alla fine non molla mai. E quando si ha un allenatore come Conte che è capace di fare i cambi giusti al momento giusto“.

DECISIVI – “Il primo: Achraf Hakimi. Atteso dal primo minuto e invece tenuto dal tecnico in panchina per schierare sulla destra il più esperto Ashley Young. Alla fine, però, ha ragione Conte, che lo inserisce al 20′ della ripresa quando sulla sua fascia tramonta l’astro Ribery. L’ex Borussia Dortmund ci mette un po’ a prendere le misure, tra il freddo, l’Inter un po’ abbacchiata per il sorpasso subito dalla Fiorentina e l’emozione del debutto. Al momento giusto però, mette la palla che Lukaku trasforma nel 3-3 che lancia la rimonta finale nerazzurra. Pochi minuti in campo eppure decisivo, Hakimi ha già mostrato di cosa è capace.

L’altra mossa per dare scacco alla Viola, si chiama Alexis Sanchez, che Conte butta nella mischia al posto di Perisic quando sta per scoccare l’ottantesimo. Prima il cileno dà il là ad Hakimi in occasione del gol di Lukaku. Poi, quando l’Inter batte l’angolo che potrebbe decidere il match, si avvicina di corsa a Sensi (anche lui entrato nella ripresa per sostituire Eriksen) piazzato sulla bandierina del corner per chiedergli la palla corta. Qualche secondo dopo dai suoi piedi parte la parabola magica che D’Ambrosio, lo specialista dei gol da corner pesanti, converte in oro“.