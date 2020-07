Handanovic: “Vittoria meritata. Secondo posto? L’Inter punta al massimo. L’Atalanta…”

Ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Napoli, Samir Handanovic, portiere e capitano nerazzurro, ha espresso tutta la sua soddisfazione per tre punti davvero importanti, che riportano i ragazzi di Conte al secondo posto in classifica:

“Una vittoria importante. Abbiamo sfruttato il momento, soffrendo tutti insieme. Credo che abbiamo meritato la vittoria. Ora giochiamoci l’ultima e poi l’Europa League. Secondo posto? L’Inter deve sempre puntare più in alto possibile. Non cambia tanto, ma è importante giocare per vincere per preparare al meglio l’Europa. La stanchezza la sentono tutti, non è facile per nessuno. Bisogna essere intelligenti nel gestire le partite. Possiamo migliorare in difesa, può diventare un punto di forza. L’Atalanta è ostica, ha tanta qualità ed è molto fisica. Giocano a tutto campo. Faccio loro i complimenti“.

(Fonte: Sky Sport)