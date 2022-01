Inter-Lazio, Handanovic: “C’è tanta voglia, siamo pronti. Pressione Milan? Siamo…”

Le parole del portiere nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Samir Handanovic a Inter TV prima della sfida contro la Lazio: "Prima di andare in vacanza non vedi l’ora di riposarti, quando sei in vacanza invece non vedi l’ora di giocare. C'è tanta voglia, siamo pronti. Dobbiamo fare la nostra partita, vogliamo vincerla. Errori da non ripetere rispetto all'andata? All'Olimpico abbiamo fatto un'ottima partita, purtroppo ci sono stati degli episodi che hanno deciso il risultato. Noi dobbiamo fare la nostra partita. Pressione con il Milan primo in classifica? Penso di no, siamo a metà campionato. Noi abbiamo due partite in meno. Per me nessuna pressione oltre la misura".