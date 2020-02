Handanovic, Conte lo vuole in campo nel derby. Dubbio Candreva-Moses nell’Inter

In dubbio per il derby c’è Samir Handanovic. Il portiere dell’Inter non è sceso in campo nell’ultima gara con l’Udinese e sta provando un miracoloso rientro per la super sfida col Milan.

“Le giornate decisive saranno quelle di domani o di sabato. Sarà il momento in cui il numero uno sloveno testerà le condizioni del mignolo della mano sinistra. Il suo eventuale impiego resta un pericolo, nel senso che un’infrazione, per guarire, necessita di almeno 3 settimane. E il derby si giocherà dopo solo 10 giorni dall’infortunio rimediato in allenamento. Per di più, Conte, che spinge per il recupero, dovrebbe comunque tenersi un cambio fino all’ultimo, non potendo rischiare di non avere sostituzione nel momento in cui Handanovic ricevesse un colpo o altro sul dito. Se non altro Padelli, dopo aver accusato un nuovo attacco di febbre, ieri si è allenato regolarmente”, spiega il Corriere dello Sport.

“Per completare il quadro dei nodi ancora da sciogliere, occorre aggiungere anche quello che riguarda la fascia destra. Meglio Moses o Candreva per contrastare Theo Hernandez? In termini di pura velocità, il nigeriano è in grado di contrastare meglio il mancino rossonero, ma non è detto che abbia la tenuta per reggere l’intera gara. A Udine, infatti, è calato nella ripresa. Chissà che qualche scelta non venga fatta anche nell’ottica dei prossimi impegni, visto che i nerazzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force”, analizza il quotidiano.