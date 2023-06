Handanovic, situazione ancora da decifrare. Rinnovo dipende da chi sarà il titolare dell’Inter

Il portiere ha il contrato in scadenza il 30 giugno, ma ancora non ha deciso se rinnoverà con l'Inter o troverà un'altra sistemazione

Il futuro di Onana complica la situazione in casa Inter per quanto riguarda la porta. Il portiere potrebbe lasciare Milano visto il pressing dello United che offre circa 50 milioni e la partenza di Vicario destinazione Tottenham complica ulteriormente le cose. In attesa di capire chi sarà il primo portiere, c'è anche la questione Handanovic da risolvere.