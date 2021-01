Il c.t. Hjulmand mette in guardia Eriksen: “Niente è scontato, lui lo sa. Ma Christian al top…”

“Quando abbiamo visto le sessioni di allenamento in autunno e abbiamo visto la sua fame e quello che stava facendo. Ma niente è scontato. Nessun giocatore riceve nulla gratuitamente, nemmeno Christian Eriksen. E lui e gli altri grandi giocatori lo sanno. Non è così che funziona. Certo, spero davvero che trovi il ritmo. È passato molto tempo da quando giocava con continuità“. A dichiararlo è il c.t. della Danimarca Kasper Hjulmand. in una lunga intervista la quotidiano danese Jyllands Posten.

Con l’Europeo alle porte, il tecnico spera che il centrocampista ritorni a giocare con continuità: “Non c’è dubbio che sono piuttosto entusiasta per il suo modo di giocare a calcio. È davvero bravo. È chiaro che abbiamo un giocatore di altissimo livello e in Danimarca dipendiamo dal fatto che i nostri migliori siano bravi. Questo non significa che non possiamo giocare senza di lui e fare bene, ma Christian Eriksen al top della forma fa una grande differenza per tutte le squadre in cui gioca. E questo vale anche per la squadra nazionale“.

“Ama giocare a calcio, adora allenarsi e giocare e adora giocare per la Danimarca. In ogni caso, torna a casa molto motivato. Vede come un grande onore giocare per la nazionale. Se stai fuori troppo a lungo, puoi andare fuori ritmo, ma ha una grande motivazione. Devo ‘ordinargli’ di smettere di allenarsi, anche il giorno prima di una partita. Ama giocare a calcio. L’ho visto come un piccolo giocatore all’Odense, dove correva con Rasmus Falk. È sempre lo stesso. È un piacere vederlo giocare”.

(jyllands-posten)