Icardi, il retroscena e l’idea dei dirigenti dell’Inter. Tutti contenti tranne un club

Sei mesi fa Mauro Icardi chiudeva in maniera definitiva la sua avventura all’Inter. L’operazione con il Paris Saint-Germain ha fatto felici tutti, dai nerazzurri fino al club francese che è riuscito ad abbassare il prezzo dell cartellino dell’argentino. Sei mesi dopo “l’idea dei dirigenti nerazzurri è di aver fatto un vero affare vendendo Icardi per circa 50 milioni di euro: più che per il giocatore in sé, per aver realizzato una cessione da record in un anno di pandemia dove tutti i top club hanno faticato a vendere per cifre così importanti“, spiega Calciomercato.com

“Lo sconto al PSG è stato reale, ma ha ugualmente consentito di vendere un giocatore su cui non si puntava più che rischiava di diventare (ancora) un problema. Insomma, l’Inter a distanza di 6 mesi è soddisfatta di aver ceduto Mauro pur rispettandolo al 100%, per una questione economica ma anche tecnica. E il PSG si tiene stretto Maurito. Tutti contenti, tranne la Juve che era davvero in agguato…”.

(Calciomercato.com)