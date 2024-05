Immobile: “Bel rapporto con Inzaghi, parliamo di tutto. Ma non di un mio futuro all’Inter”

Il nome di Ciro Immobile è stato accostato anche all’Inter da quando c’è Simone Inzaghi in panchina. Ecco le parole del capitano della Lazio all’EA7 World Legends Padel Tour di Roma: “Parlato con Inzaghi? Gli ho fatto i complimenti per quello che ha fatto con l'Inter e per la qualità che ha espresso in mezzo al campo. Noi abbiamo un bel rapporto, parliamo di tutto, ma non abbiamo parlato di un mio futuro all’Inter".