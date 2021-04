Le Monde – Infantino non ostile alla Superlega: la prova in documenti Fifa. Ma c’è di più

Secondo documenti interni "di lavoro" della Fifa, la posizione di Gianni Infantino non è stata così nettamente ostile al progetto Superlega

Secondo documenti interni "di lavoro" della Fifa, che il quotidiano francese Le Monde ha consultato, la posizione della Federcalcio internazionale e in particolare del suo presidente, Gianni Infantino , non è stata così nettamente ostile al progetto Superlega , come emergerebbe dalle dichiarazioni ufficiali di questi giorni.

"Parallelamente" alle dichiarazioni ufficiali ostili "c'è un documento di lavoro che alimenta i sospetti in seno all'istituzione europea. Sono 10 pagine di appunti, che Le Monde ha consultato, in cui si riassumono posizioni confidenziali sulla Superlega, compilate da diversi club europei".

Tale documento "ha circolato molto ad inizio anno fra le mani dei loro dirigenti". Fra le altre cose, vi è l'indicazione che "12 club di Superlega saranno chiamati a partecipare, a partire dalla stagione 2023-2024, ad un nuovo format dei Mondiali per club, una delle competizioni organizzate dalla Fifa. Questo Mondiale per club si allargherebbe a 32 squadre e si terrebbe ogni anno in gennaio, per 3 settimane".