Ecco allora la celebrazione a lungo bramata e tutti lì sul primo di due bus scoperti, mentre sul secondo c’è il resto dello staff: da Inzaghi, che saltella come aveva fatto all’ora di pranzo durante Inter-Toro, a Barella, che fa roteare il microfono come il lazzo di un domatore. Nicolò è l’animatore del villaggio assieme a Dimarco e Lautaro, ma spicca pure la gioia di Marko Arnautovic, con occhiali da saldatore come fosse uscito da un rave party. Poi il sorrisone del novellino Bisseck, il primo a fumare l’immancabile sigaro della vittoria. Tutti, compreso il tecnico, indossano a turno la maschera del “Demone”, soprannome di Inzaghi di moda anche nello spogliatoio. Si sta a cavalcioni sul corrimano e si rischia di perdere l’equilibrio, perfino il mite Sommer che mostra ogni tanto il pugnetto, figurarsi lo scatenato Frattesi che urla con la vena al collo. Calha, dopo un altro paio di gol nel pallottoliere, con la bandiera della sua Turchia ha una calda coperta. Thuram, invece, mostra una maxi-banconota da zero euro col volto proprio di Calha, arrivato da svincolato, e poi il pupazzetto di un cane. Il riferimento è a quello del gemello argentino di cui hanno parlato durante una Instagram live senza svelare il nome per evitare polemiche. Prima, a San Siro, tutta la compagnia aveva fatto un giro di campo col maxi-scudetto numero 20 ricambiando ai cori dello stadio.

"Così, tra goliardia e sfottò, il tappeto nerazzurro si stende a perdita d’occhio e nessuno si stupisce se per strada pascoli una mucca colorata di nerazzurro. O auto, moto, un trattore e perfino una ambulanza customizzate a tema doppia stella. Chi ha voluto affrettare i tempi, si è presentato in anticipo in Duomo e ha subito alzato il naso verso la Terrazza 21, sede del party privato con i giocatori e alcuni vip dopo la parata. Il tratto fino al Duomo, percorso in mezzo all’ultima goccia di oceano nerazzurro. Mentre è salito il vento, i giocatori hanno indossato una felpa: sfiniti di gioia e con qualche birretta addosso, sono saliti in terrazza per essere chiamati uno a uno dallo speaker del club e poi cantare cori assieme alla folla", aggiunge Gazzetta.

