Sky – Skriniar si è allenato in gruppo, convocabile per Torino. Mkhi e Correa…

Non solo Skriniar perché anche D'Ambrosio è recuperato per la partita contro il Torino: novità su Mkhitaryan e Correa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Milan Skriniar ha iniziato l'allenamento odierno in gruppo assieme ai compagni. Il difensore slovacco, dopo un lungo calvario, ha superato i problemi fisici e potrebbe essere convocato per la partita contro il Torino, l'ultima di campionato dell'Inter prima della finale contro il Manchester City.

Non solo Skriniar perché anche Danilo D'Ambrosio ha smaltito il problema fisico capitatogli nel corso del match contro l'Atalanta: l'ex Torino si è allenato con i compagni ed è pienamente recuperato. Si sono allenati a parte, invece, Correa e Mkhitaryan: per entrambi allenamento personalizzato ma sul campo. L'obiettivo, sia per il centrocampista sia per l'attaccante, è di essere a disposizione per Istanbul.