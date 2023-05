Inter, mossa riuscita per Inzaghi. Ctrl+C, Ctrl+V: copia e incolla dall’Europa alla Serie A

L’Inter è in condizione e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato in casa di un Verona che aveva bisogno di punti

L’Inter è in condizione e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato in casa di un Verona che aveva bisogno di punti per restare in Serie A. Ora in ottica qualificazione Champions la squadra di Inzaghi ha un piccolo vantaggio e nel prossimo turno sfiderà la Roma.

“Prendi l’Inter che ha battuto il Barcellona e il Benfica, quella bella, concentrata, che non spreca un passo e non regala un metro. Mettila in campo al Bentegodi contro una formazione di fondo classifica, volenterosa ma piena di lacune, altrimenti non si troverebbe dov’è. Il risultato dell’esperimento è stata una partita in cui a tratti, ampi, sembrava di vedere una prima squadra giocare contro la Primavera. A Inzaghi, dopo nove mesi di tentativi, finalmente è riuscita la mossa che i tifosi interisti aspettavano: copiare la squadra di coppa e incollarla in Serie A. Ctrl+C, Ctrl+V. La combinazione ha funzionato a Empoli, di nuovo a San Siro con la Lazio, ora a Verona. Tre indizi fanno una prova: anche in Serie A, finalmente, è vera Inter”, riporta Repubblica.

“In questa fase delicatissima della stagione, senza respiro e con tutto in palio, Inzaghi ha progettato un turnover profondo, quasi scientifico, per arrivare a schierare il miglior undici possibile nella semifinale tutta milanese di Champions contro i rossoneri, ma senza perdere punti per strada in campionato. Questa volta il turno di riposo è toccato a Barella e Lukaku. Ma l’impressione è che chiunque entri in campo faccia bene. La speranza alla Pinetina è che la magia duri”, aggiunge il quotidiano.