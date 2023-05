Inter, Acerbi: “Daremo tutto per la finale. Leao? Ecco come si ferma”

Sarà di nuovo in campo, regolarmente al centro della difesa. Francesco Acerbi è uno dei punti fermi della formazione dell'Inter e lo sarà anche contro il Milan nel derby di ritorno di Champions League in programma domani sera al Meazza. In palio c'è un posto in finale per provare a coronare il grande sogno, ma servono 90' di grande attenzione.

Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset: "Non ci avrei creduto se mi avessero detto che saremmo arrivati in semifinale e a un passo dalla finale, per quanto difficile è la Champions. Ma ora ci siamo e daremo tutto per la finale. Cosa cambia con Leao? Il calcio è così, si attacca e si difende tutti. Se non hai voglia di lottare o sopperire all'errore, perdi le partite. Leao può ribaltare le partite, ma si ferma con la squadra. Il Milan avrà fiducia per la sua presenza e noi dovremo essere attenti, perché con la determinazione di tutti si vince".