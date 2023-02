Inter, Acerbi: “Porto squadra completa. Futuro? Sto bene, ma non decido io”

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto

Marco Astori

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto. Queste le sue parole: "Serve equilibrio e non farsi prendere dal panico nel senso di cercare subito di far gol e vincere ad inizio partita: il Porto è una squadra forte, ha la stessa percentuale di passare come noi.

Dobbiamo far attenzione ai dettagli per far sì che vengano dalla nostra parte con equilibrio e testa. Sono abituati alla Champions, hanno dato filo da torcere a tutti: sono forti nelle ripartenze, sono veloci e tecnici, sono una squadra completa.

Il mio futuro? La mia volontà conta relativamente: sanno che sto bene ma io non decido e non faccio né il direttore, né il presidente né l'allenatore. So com'è la situazione, mi piace pensare al campo: poi quando ci sarà da parlare mi diranno loro. Io so solo che sto bene qua", le sue parole.