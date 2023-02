Inter, Acerbi: “Serve equilibrio, con l’Udinese potevamo anche perdere. Porto complicato”

E' giornata di vigilia in casa Inter dell'attesissima sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di Sergio Conceicao. A presentare la sfida, al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, ci sarà il difensore nerazzurro Francesco Acerbi . Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter1908.

Con l'Udinese abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo siamo andati troppo all'arrembaggio: potevamo anche perderla, se segnano sei qua a pensare cos'hai sbagliato. E' un discorso di generosità: vuoi cercare di far gol ma questo non va bene perché puoi perdere. Quando vinci va tutto bene ma bisogna avere un equilibrio in tutte le partite. Dobbiamo avere quest'equilibrio nei 90 minuti cercando anche di non subire gol.