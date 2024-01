Sensi a Firenze, poi dirà addio: quanto incassa l’Inter. “Negli accordi c’è anche…”

Ultima trasferta con l’Inter per Stefano Sensi, che dopo la partita di Firenze dirà addio ai nerazzurri e volerà in Inghilterra. Anche Tuttosport parla della trattativa ormai in dirittura d’arrivo con il Leicester: “C’era pure Stefano Sensi sul treno-charter che ha portato la squadra a Firenze. Vista la penuria di centrocampisti a disposizione (Barella e Calhanoglu sono squalificati), il suo trasferimento al Leicester è stato congelato fino a domani. Inzaghi, che ha precettato pure i primavera Stankovic e Akinsanmiro, voleva due cambi in mezzo al campo e così, insieme a Klaassen, avrà pure l’ex di Sassuolo che all’Inter ha brillato solo per una manciata di partite all’epoca di Conte.