Accostato all’Inter, Adeyemi: “Voglio un top club. Robben l’idolo, Pirlo…”

Fra i premiati del Golden Boy di Tuttosport c'è anche l'uomo mercato Karim Adeyemi, attaccante accostato anche all’Inter

Non solo Pedri, fra i premiati del Golden Boy di Tuttosport c'è anche l'uomo mercato Karim Adeyemi , attaccante del Red Bull Salisburgo accostato anche all’Inter. La punta tedesca di origini nigeriane, ha vinto il premio del web e ha concesso al quotidiano una lunga intervista.

"Da buon tedesco sono sempre stato un grande fan della Bundesliga. La Serie A non l’ho mai guardata molto, in compenso ho visto diverse partite della Nazionale italiana, un avversario sempre duro per la Germania".