"Fisico e classe, come richiede la tradizione spagnola. In patria, Alex Perez è paragonato addirittura a Gerard Piqué. Abile nel gioco aereo, dotato di una tecnica considerevole che gli permette di essere, di fatto, un regista aggiunto. Per questo, l’Inter sta accelerando in modo significativo per assicurarsi il difensore centrale classe 2006 di proprietà del Real Betis. Nonostante il suo contratto scada il prossimo anno, i tanti interessamenti ricevuti hanno convinto i nerazzurri a velocizzare le operazioni per il trasferimento. I termini personali sono stati già concordati il mese scorso, quando l’agente di Perez, Alberto Botines, è stato ricevuto in sede. Adesso, invece, l’ultima offerta che l’Inter ha recapitato agli andalusi porta con sé un certo ottimismo. La formula proposta prevede un prestito con diritto di riscatto esercitabile al termine della stagione per 3 milioni di euro", scrive La Gazzetta dello Sport.