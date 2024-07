Nelle ultime ore i nerazzurri hanno presentato un'altra offerta, aumentando l'importo del diritto di riscatto: il difensore rinnoverà e arriverà in prestito

L'Inter è sempre più vicina ad Alex Perez, difensore di proprietà del Betis classe 2006. Gli ultimi aggiornamenti in merito arrivano da Matteo Moretto: "Il passaggio di Álex Pérez all'Inter è imminente. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno presentato un'altra offerta, aumentando l'importo del diritto di riscatto, e ora manca solo l'ultimo ok del Betis. Il difensore rinnoverà al Betis e andrà in prestito all'Italia".