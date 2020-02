Inter, in attacco robusto restyling: via Lautaro, tre i giocatori nel mirino

“L’attacco dell’Inter subirà un robusto restyling“. Questo è quanto scrive TuttoSport a proposito del mercato nerazzurro della prossima stagione. Ci si riferisce in particolare all’addio di Lautaro Martinez che è nel mirino del Barcellona. E per sostituirlo i nerazzurri avrebbero individuato Mertens. Il giocatore del Napoli è in scadenza e vorrebbe restare al club partenopeo ma non ha ancora trovato l’accordo con De Laurentiis. All’Inter giocherebbe con il suo connazionale, Lukaku. Altro parametro zero nei mirini di Marotta ed Ausilio è Giroud del Chelsea. Il giocatore è stato vicino al club interista già a gennaio. Viene tuttora seguito ma le sue quotazioni sono in ribasso. Inoltre è stato osservato anche Jonathan David, giovane giocatore – classe 2000 – del Gent.

(Fonte: TuttoSport)