Inter, ancora Pavard ai tifosi: “Mi mancate, torno presto. Non vedo l’ora!”

Sono passati 20 giorni e, stando alle stime rivelate da Inzaghi qualche settimana fa, dovrebbero servirne almeno altrettanti per rivederlo in campo. Benjamin Pavard però lavora col piede sull'acceleratore, perché non vede l'ora di tornare in campo con la maglia dell'Inter. L'infortunio subito contro l'Atalanta non è di certo da sottovalutare, ma il francese vuole fare il possibile per essere prima possibile alla corte di Simone Inzaghi.