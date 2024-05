Uno dei problemi dell'Inter era la difficoltà di riuscire a vendere i propri giocatori. Senza vincere e poco competitiva, il club nerazzurro non riusciva a costruire valore. "Adesso, invece, in rosa c’è una lunga lista di top-player, che hanno fatto il vuoto in Italia, ma che hanno dimostrato di poter fare la differenza anche sul palcoscenico internazionale. Perché una finale di Champions, seppur persa, cambia la prospettiva esterna", sottolinea il Corriere dello Sport.