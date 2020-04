Inter, ecco l’antidoto per l’impatto sui bilanci del coronavirus. Zhang ha ribadito una cosa

Lautaro, de Vrij, Bastoni ed Esposito. Sono i 4 giocatori dell’Inter che da soli valgono oltre il 50 per cento dell’ultimo fatturato del club (377 milioni, plusvalenze escluse). “In Viale della Liberazione nessuno pensa di risolvere i problemi di bilancio causati dal coronavirus in questo modo“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Nonostante Steven Zhang abbia in passato indicato il player-trading come un possibile mezzo di auto-sostentamento del club, anche recentemente ha ribadito che in questa fase di crescita accelerata e di consolidamento non c’è nessuna volontà né necessità di cedere i migliori elementi, specie se con ampi margini di crescita futura. La questione è che l’esplosione dell’argentino, la crescita costante dell’olandese, l’affermazione dei due giovani italiani ha portato a una netta rivalutazione del parco giocatori“.

Ma non sono gli unici giocatori che hanno visto lievitare il proprio valore di mercato, anche Barella e Brozovic ne hanno guadagnato altro sotto le cure e la guida di Conte. “Il ricco stipendio del tecnico leccese, del resto, si spiega anche così: sa valorizzare le risorse a disposizione sia che si tratti di elementi esperti da far fruttare fino a “scadenza”, sia quando si confronta con progetti di giocatori da sviluppare. Così la struttura può restare solida, anche nelle tempesta“.

(Gazzetta dello Sport)