Inter, Antonello: “Paramount+? Contratto annuale, ma può essere prolungato”

Al quale si aggiungerà anche la sinergia tra la piattaforma streaming e Inter Media House. «A proposito di quest’ultima, nata nel 2017 per sviluppare contenuti di qualità e nuovi modelli di fan engagement, nella stagione 2022/2023 ha contribuito far crescere la community nerazzurra di ulteriori 10 milioni, per un totale di 64 milioni di tifosi in tutto il mondo. I numeri sono notevoli. Cito, per tutti, i 55mila contenuti distribuiti (+29%) su 24 canali, generando 5,4 miliardi di impression».