GdS – Inter, per Arnautovic biennale da 3,7 milioni: sarà a disposizione per il Monza

Dopo 13 anni, Marko Arnautovic tornerà ad indossare la maglia dell'Inter: il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento a MIlano dell'attaccante austriaco, atteso già nelle prossime ore. Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Marko Arnautovic è dell'Inter. Trovato l'accordo con il Bologna: ai rossoblù andranno 8 milioni più 2 di bonus. Al giocatore, che usufruirà come in Emilia del Decreto Crescita (è tornato in Italia nel 2021 dopo l'esperienza in Cina), un biennale da 3,7 milioni netti più bonus".