L’Inter cresce e attira, arriva il retrosponsor: trattativa avviata, annuncio prima del derby

Un'Inter sempre più in crescita: sui social, sul campo, dal punto di vista economico e con segni di continuo miglioramento. Un'Inter che attira nuovi investitori, partner e sponsor. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato il nuovo retrosponsor. Ci sarebbe una trattativa avviata, tanto che il debutto dovrebbe arrivare in grande stile nel derby contro il Milan dopo la sosta. Si legge: