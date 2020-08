Sky – Inter arrivata a Dusseldorf. Conferma quasi totale della formazione anti-Getafe

Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport inviato in Germania, l’Inter è arrivata a Dusseldorf e a minuti raggiungerà la struttura che la ospiterà per le prossime notti in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda la possibile formazione, Paventi riferisce come si vada verso la conferma quasi totale dell’undici di partenza ammirato contro l’Atalanta nell’ultima di campionato e negli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, è prevista l’attività stampa con le parole di Conte e Handanovic.