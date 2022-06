Inter-Asllani, ci siamo! Affare da 14 milioni, prestito con obbligo: all’Empoli Satriano

Grandi manovre non solo in attacco per l'Inter. Il club nerazzurro ha definito anche l'arrivo dall'Empoli del centrocampista Asllani

Andrea Della Sala

Grandi manovre non solo in attacco per l'Inter. Il club nerazzurro ha definito anche l'arrivo dall'Empoli del centrocampista Asllani. L'albanese arriverà in prestito con obbligo di riscatto.

"Un pranzo veloce, con brindisi finale. Al centro del menù, il piatto forte era Kristjan Asllani, da ieri virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. Del resto, l’incontro serviva soltanto a sistemare gli ultimi dettagli di un’intesa che i due club avevano già trovato nelle precedenti settimane. Serviva un ultimo tassello per chiudere l’affare: la contropartita tecnica da girare in Toscana. Con l’okay di Martin Satriano al trasferimento, tutte le tessere del puzzle sono andate al loro posto e Inter ed Empoli hanno così potuto definire l’intesa. Asllani all’Inter è un affare da 14 milioni di euro: 4 per il prestito oneroso più altri 10 per l’obbligo di riscatto", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Il presidente Corsi, invece, sistema una casella in attacco provando a ripetere la scommessa fatta – e vinta – un’estate fa con Andrea Pinamonti. Il prestito secco di Satriano può essere un’opportunità per tutti: per l’uruguaiano, che ha fatto molto bene negli ultimi sei mesi della passata stagione al Brest, in Ligue 1; per l’Empoli, che rispetta la propria tradizione di palestra per giovani di talento pronti all’esplosione; e per l’Inter, che valuterà l’impatto di Satriano in un ruolo da protagonista in Serie A e che magari tra dodici mesi potrà ritrovarsi tra le mani un nuovo tesoretto, sia per metterlo a disposizione di Inzaghi sia eventualmente per piazzarlo sul mercato", spiega il quotidiano.