Inter, tra dieci giorni l’assemblea dei soci: futuro del club l’argomento caldo. Zhang…

"Il futuro dell’Inter è dunque un argomento caldo che da mesi sta coinvolgendo diversi investitori interessati al club nerazzurro. Da Bc Partners, al fondo Pif, passando per Investcorp - ancora caldo - e l’imprenditore finlandese Zilliacus, sempre molto attivo sui social e tornato alla carica nella notte fra sabato e domenica con un tweet in cui ha tirato in ballo anche lo sceicco qatariota Jassim Bin Hamad Al Thani".