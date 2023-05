Inter-Atalanta, a San Siro arbitra Orsato. Al Var Fabbri-Abisso

L'Inter si prepara a scendere in campo in Serie A: di fronte l'Atalanta per la 37a di campionato. Ecco la designazione completa

Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l'Inter si prepara a scendere in campo in Serie A: di fronte l'Atalanta. Sarà Daniele Orsato l'arbitro a San Siro per la 37ª giornata di campionato, ecco la designazione completa dal sito dell'AIA.