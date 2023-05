Skriniar e tifosi Inter, ‘pace’ fatta: festeggiamenti e abbracci all’Olimpico – VIDEO

‘Pace’ fatta tra Milan Skriniar e i tifosi dell’Inter, in particolare con la Curva Nord nerazzurra. Il profilo Instagram di Sportmediaset ha pubblicato un video in cui il difensore, tornato dopo la lunga assenza per l’operazione alla schiena, abbraccia calorosamente un tifoso interista durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia.