Gds – Inter, attacco appannato e Sanchez non incide. Lautaro già spremuto

Dopo cinque vittorie consecutive in campionato, l'Inter cade in casa contro il Sassuolo. La squadra di Inzaghi è sembrata stanca nei suoi uomini chiave, chiaro che qualcuno avrebbe bisogno di rifiatare. "L’attacco interista, il migliore del campionato numeri freddi alla mano, ieri ha tirato la miseria di due volte e non sembra solo colpa della luna storta di una sera. Brucia altro sotto la cenere e il compito di allenatore e club è spegnerlo immediatamente", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Per esempio, capitan Lautaro è già spremuto in quest’alba di stagione: avrebbe bisogno di respirare un attimo. Accanto a lui, Marcus Thuram ha almeno riposato in Champions, ma pare tornato a graffiare senza mordere: dopo i lampi con Fiorentina e Milan, da un paio di partite ricade nel peccato originale sotto porta. Ma il problema più grosso è alle spalle, è il vuoto crescente dietro a loro, alla Thu-La che ha pure diritto a una serata-no dopo diverse notti di fatica e impegni in nazionale".