Inter in attesa di una decisione dell’Uefa. Per Conte non cambia nulla: allenamento alle 15

Si attendono novità dalla Uefa per quanto riguarda le gare di Europa League di domani sera. Il presidente del Getafe, avversario dell’Inter, ha ribadito più volte che la sua squadra non partirà per Milano. La Roma ha da poco annunciato di non partire per Siviglia.

“I giocatori dell’Inter sono arrivati regolarmente ad Appiano, dove erano attesi per il pranzo. Alle 15 Antonio Conte ha fissato l’allenamento, il club nerazzurro ragiona come se domani col Getafe si dovesse giocare. Resta da capire cosa deciderà la Uefa: colloqui in corso, riunioni che si susseguono, la società nerazzurra e quella spagnola – ma vale anche per Roma e Siviglia – non possono che essere in una posizione di attesa. Difficile, certamente, mantenere alta la concentrazione, visto che la preparazione e l’allenamento va comunque fatto. E magari una decisione potrebbe arrivare quando i giocatori saranno già in campo”, spiega Gazzetta.it.